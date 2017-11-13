"Сочи" переиграл "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на выезде одолел "Витязь" со счетом 4:2. В составе "леопардов" дубль оформил Шон Коллинз и по разу отличились Вадим Хлопотов и Адам Полашек. У хозяев забивали Максим Афиногенов и Егор Воронков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Сочи" (Сочи) - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Хлопотов - 1 (Лапенков, Щитов), 8:15 - 0:1. Афиногенов - 11 (Мозик, Макеев), 14:55 - 1:1. Воронков - 1 (Швец-Роговой, Никулин), 29:25 - 2:1. Полашек - 3 (бол., Падакин, Уэллман), 47:16 - 2:2. Коллинс - 5 (Падакин, Уэллман), 57:45 - 2:3. Коллинс - 6 (п.в., Уэллман, Падакин), 59:52 - 2:4.
Вратари: Сапрыкин (59:01 - 59:52) - Барулин.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 48 (21+19+8) - 31 (11+8+12).
Судьи: Оленин, Франо.
13 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".
- Витязь (хоккей)
- Максим Афиногенов
- Вадим Хлопотов
- Сочи (хоккей)
- Адам Полашек
- Шон Коллинз (Куньлунь)
- Егор Воронков