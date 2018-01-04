"Сочи" переиграл "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" в родных стенах победил "Северсталь" со счетом 4:1. В составе "леопардов" дубль оформил нападающий Дмитрий Лугин, а также по разу отличились форврады Эрик О`Делл и Шон Коллинз.

У гостей шайбу забросил нападающий Александр Бумагин.

"Сочи" занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, "Северсталь" - 9-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Северсталь" (Череповец) - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Лугин - 5 (Шмелев, Щитов), 25:23 - 1:0. Лугин - 6 (Шмелев), 29:04 - 2:0. О`Делл - 12, 43:31 - 3:0. Бумагин - 9 (Кагарлицкий, Мазур), 46:35 - 3:1. Коллинс - 10 (п.в., Уэллман), 58:18 - 4:1.

Вратари: Барулин - Гудачек (56:36 - 58:18).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (7+15+5) - 32 (9+5+18).

Судьи: Беляев, Гусев.

4 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Турнирная таблица КХЛ