"Сочи" отправил Зборовского в фарм-клуб

21-летний защитник "Сочи"​ Сергей Зборовский в ближайшее время будет выступать за клуб-партнер в ВХЛ, сообщается пресс-служба черноморского клуба.

Сергей Зборовский принимал участие только в предсезонных встречах "леопардов", а в заявку на первые матчи в КХЛ не попадал. Для получения практики игрок оборонительной линии был отправлен в состав "Рязани". Рязанцы стартовали в чемпионате ВХЛ в Воронеже, где уступили местному "Бурану" (1:2).