"Сочи" отправил Солодухина в "Салават"

"Сочи" и "Салават Юлаев" совершили обмен, сообщает официальный сайт "барсов". Из башкирской команды в сочинскую отправился нападающий Дмитрий Мальцев. В обратном направлении проследовал форвард Вячеслав Солодухин.

26-летний Мальцев начал хоккейную карьеру в Омске. В КХЛ дебютировал в составе "Локомотива" в сезоне-2012/13. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за "Авангард" и "Салават Юлаев" и пять раз выходил на лед в плей-офф за уфимцев.

28-летний Солодухин – воспитанник петербургского хоккея. В сезоне-2011/12 дебютировал в КХЛ в составе СКА. В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах в регулярном чемпионате за "Витязь" и "Ак Барс".