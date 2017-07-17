"Сочи" отправил Солодухина в "Салават"

"Сочи" и "Салават Юлаев" совершили обмен, сообщает официальный сайт "барсов". Из башкирской команды в сочинскую отправился нападающий Дмитрий Мальцев. В обратном направлении проследовал форвард Вячеслав Солодухин.
26-летний Мальцев начал хоккейную карьеру в Омске. В КХЛ дебютировал в составе "Локомотива" в сезоне-2012/13. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за "Авангард" и "Салават Юлаев" и пять раз выходил на лед в плей-офф за уфимцев.
28-летний Солодухин – воспитанник петербургского хоккея. В сезоне-2011/12 дебютировал в КХЛ в составе СКА. В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах в регулярном чемпионате за "Витязь" и "Ак Барс".
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-sovershil-obmen-s-Salavatom-Julaevym-5989
- Салават Юлаев
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- Вячеслав Солодухин