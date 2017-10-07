"Сочи" отправил Педана и Мироманова в ВХЛ

Два защитника "Сочи" Руслан Педан и Даниил Мироманов отправились в расположение "Дизеля" для получения игровой практики, информирует пресс-служба "южан".

Хоккеисты в ближайшее время присоединятся к команде, выступающей в ВХЛ, и смогут принять участие в матчах выездной серии, которую пензенцы начинают 11 октября в Учалах.

Кроме них, в клубе-партнере "Сочи" в ВХЛ сейчас находятся еще 5 игроков "леопардов" – вратарь Олег Назаров, защитники Александр Титов, Артем Мальцев, нападающие Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук.