"Сочи" одержал вторую победу подряд, обыграв "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:1.

В составе победителей дублем отметился швед Роберто Росен, еще по шайбе забросили Юрки Йокипакка и Станислав Бочаров. За хабаровский клуб отличился Максим Кондратьев.

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"Сочи" (Сочи) – "Амур" (Хабаровск) – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Росен – 2 (бол., Йокипакка), 2:42 – 1:0. Йокипакка – 2 (Старков), 31:20 – 2:0. Бочаров – 1 (Щитов, Росен), 33:40 – 3:0. Росен – 3 (бол., Щитов, Йокипакка), 38:38 – 4:0. Кондратьев – 2 (Потехин, Пьянов), 54:48 – 4:1.

Вратари: Шикин – Кашик (Аликин, 40:00).

Штраф: 12 – 16.

Броски: 29 (3+18+8) – 41 (14+17+10).

Судьи: Гашилов, Морозов.

7 сентября. Сочи. ДС "Большой".

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