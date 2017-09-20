"Сочи" одержал третью победу подряд, обыграв "Трактор"

"Сочи" на выезде обыграл "Трактор" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды из Краснодарского края эта победа стала третьей подряд, челябинцы же уступили в третьей игре кряду.

Отметим, что в составе хозяев дублем отметился Игорь Полыгалов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Сочи" (Сочи) - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы: Коллинс - 2 (Уэллман, Энеруд), 8:04 - 0:1. Иванов - 2 (Томилин), 18:08 - 0:2. Бэйлен - 2 (бол., Виделль, Щехура), 36:40 - 1:2. Полыгалов - 4 (Вишневский), 40:55 - 2:2. Гребенщиков - 3 (Падакин, Щитов), 44:22 - 2:3. Полыгалов - 5 (бол., Бэйлен), 53:16 - 3:3. Энеруд - 2 (Уэллман, Коллинс), 53:52 - 3:4. Лапенков - 3 (Щегольков, Кузнецов), 57:53 - 3:5.

Вратари: Францоуз - Барулин.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (13+14+11) - 36 (14+12+10).

Судьи: Овчинников, Спирин.

20 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.