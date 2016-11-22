21:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сочи" одержал третью победу подряд, обыграв "Слован"

0
0
0

"Сочи" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован". Игра завершилась со счетом 3:0. В составе сочинской команды отличились Морозов, Захарчук и Мамкин. Для "Сочи" эта победа стала третьей подряд, для "Слована" это третье поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Слован" (Братислава) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Морозов - 4 (бол., Мамкин, Скачков), 16:22 - 1:0. Захарчук - 9 (Гребенщиков), 39:29 - 2:0. Мамкин - 2 (Захарчук), 57:19 - 3:0.

Вратари: Барулин - Браст.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 32 (12+14+6) - 24 (4+8+12).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 ноября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ