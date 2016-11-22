"Сочи" одержал третью победу подряд, обыграв "Слован"

"Сочи" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован". Игра завершилась со счетом 3:0. В составе сочинской команды отличились Морозов, Захарчук и Мамкин. Для "Сочи" эта победа стала третьей подряд, для "Слована" это третье поражение.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Слован" (Братислава) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Морозов - 4 (бол., Мамкин, Скачков), 16:22 - 1:0. Захарчук - 9 (Гребенщиков), 39:29 - 2:0. Мамкин - 2 (Захарчук), 57:19 - 3:0.

Вратари: Барулин - Браст.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 32 (12+14+6) - 24 (4+8+12).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 ноября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".