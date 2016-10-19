"Сочи" одержал пятую победу подряд в матче с "Йокеритом"

"Сочи" на своем льду нанес поражение финскому "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2. "Сочи" одержал пятую победу подряд и вышел на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 31 баллом остался девятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Сочи" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Мяки – 2 (Кулда, Йенсен), 10:28 – 1:0. Левицкий – 5 (бол., Игнатушкин, Крикунов), 29:30 – 1:1. Виртанен – 2 (Анттила), 35:56 – 2:1. Левицкий – 6 (Крикунов, Фантенберг), 51:05 – 2:2. Толпеко – 2 (Фантенберг, Александров), 61:58 – 2:3.

Вратари: Запольски – Барулин.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 33 (10+13+10+0) – 30 (5+12+11+2).

Судьи: Бутурлин, Васильев.

19 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.