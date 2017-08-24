"Сочи" одержал первую победу в сезоне

"Сочи" в серии буллитов обыграл "Амур" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей в основное время отличился Святослав Гребенщиков, победный буллит на счету Вадима Щеголькова. У гостей отличился Олег Губин.

Для "Сочи" эта победа стала первой в сезоне, в то время как "Амур" потерпел второе поражение кряду на старте турнира.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Амур" (Хабаровск) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гребенщиков – 1 (бол., Гарбутт, Педан), 24:15 – 1:0. Губин – 1 (Заседа), 51:09 – 1:1.

Победный буллит: Щегольков.

Вратари: Шикин – Метсола.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 35 (12+13+7+3) – 24 (4+8+8+4).

Судьи: Акузовский, Одиньш.

24 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".