"Сочи" обыграло рижское "Динамо" в серии буллитов

Рижское "Динамо" на своем льду потерпело поражение от "Сочи" в серии буллитов в матчах регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Хоккеисты "Сочи" одержали шестую победу подряд. "Динамо" же проиграло в шестой раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Сочи" – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Морозов – 1 (Фантенберг), 2:49 – 0:1. Саулиетис – 1 (Скворцов), 13:20 – 1:1. Сестито – 3 (Мейя), 34:45 – 2:1. Мамкин – 1 (бол.), 59:05 – 2:2.

Победный буллит: Морозов.

Вратари: Седлачек – Барулин (58:19 – 59:05).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 30 (6+13+11+0) – 35 (17+11+5+2).

Судьи: Балушка, Кулаков.

21 октября. Рига. Арена Рига.