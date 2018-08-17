"Сочи" обыграл "Витковице", уступая 0:4 по ходу матча

"Сочи" обыграл чешский "Витковице" в товарищеском матче - 6:4. Сочинцы уступали со счетом 0:4 до 25-й минуты игры. 4 (1+3) очка на счету нападающего Дениса Мосалева.

Товарищеский матч

"Витковице" (Острава) - "Сочи" (Сочи) - 4:6 (3:0, 1:3, 0:3)

Голы: Лев - 1 (бол., Олеш, Дей), 4:01 - 1:0. Олеш - 1 (бол., Шлейс), 7:13 - 2:0. Вытиск - 1 (Куцсера, Тршка), 14:17 - 3:0. Махбод - 1 (бол., Роман, Тибор), 20:17 - 4:0. Мосалев - 2 (Капустин), 25:13 - 4:1. О`Делл - 1 (бол., Подшендялов, Бочаров), 30:45 - 4:2. Капустин - 1 (Росен, Мосалев), 36:37 - 4:3. Росен - 1 (бол.), 41:11 - 4:4. О`Делл - 2 (Мосалев, Росен), 44:28 - 4:5. Точицкий - 1 (бол., Мусин, Мосалев), 57:31 - 4:6.

Вратари: Бартошак - Шикин.