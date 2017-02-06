"Сочи" обыграл "Торпедо" и приблизился к зоне плей-офф на три очка

"Сочи" обыграл "Торпедо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Эрик О'Делл, Андре Петерссон, Павел Падакин и Илья Крикунов. У гостей отличились Каспарс Даугавиньш и Дмитрий Семин.

Благодаря этой победе сочинский клуб набирает 88 очков и приближается в "Йокериту", идущему 8-м в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" обеспечило себе место в восьмерке лучших и идет на 5-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Падакин - 6 (Максвелл, Петерссон), 10:51 - 1:0. Даугавиньш - 8 (Семин), 16:42 - 1:1. Петерссон - 13 (Фантенберг), 24:09 - 2:1. О`Делл - 10 (бол., Костицын), 27:52 - 3:1. Семин - 14 (бол., Батлер, Аляев), 29:51 - 3:2. Крикунов - 11 (п.в.), 59:31 - 4:2.

Вратари: Барулин - Проскуряков (Бирюков, 27:52, 59:03 - 59:31).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 22 (7+10+5) - 24 (9+6+9).

Судьи: Ержабек, Кулаков.

6 февраля. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".