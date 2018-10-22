"Сочи" обыграл "Слован"

ХК "Сочи" выиграл у "Слована" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эрик О'Делл, который сделал дубль, Денис Мосалев и Станислав Бочаров. У "Слована" голы в активе Чеда Рау и Марио Лунтера.

Сочинский клуб набрал 23 очка и занимает пятое место в Западной конференции. У "Слована" 18 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Слован" (Братислава) - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Рау - 3 (Шварни, Чипчура), 2:39 - 0:1. О`Делл - 7 (Архипов), 6:57 - 1:1. Мосалев - 1 (Александров, Капустин), 7:56 - 2:1. О`Делл - 8 (бол., Йокипакка, Росен), 41:07 - 3:1. Лунтер - 3 (бол., Ржепик), 59:20 - 3:2. Бочаров - 4 (п.в., Полунин), 59:47 - 4:2.

Вратари: Барулин - Штепанек (57:43 - 59:20, 59:34 - 59:47).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 25 (12+5+8) - 25 (8+5+12).

Судьи: Васильев, Оленин.

22 октября. Сочи. ДС "Большой".

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