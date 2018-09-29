"Сочи" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Заброшенными шайбами в составе гостей отметились нападающие Александр Полунин, Шон Коллинс, Дмитрий Архипов и Дамир Рахимуллин.
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"Слован" (Братислава) - "Сочи" (Сочи) - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Полунин - 1 (бол., Шмелев, Бочаров), 1:56 - 0:1. Коллинс - 3 (Архипов, Шмелев), 6:24 - 0:2. Сукель - 3 (бол., Рау, Мезарош), 32:28 - 1:2. Архипов - 3, 43:52 - 1:3. Рахимуллин - 2 (п.в.), 57:47 - 1:4.
Вратари: Чильяк (57:37 - 57:47) - Барулин.
Штраф: 4 - 34.
Броски: 34 (14+10+10) - 31 (12+8+11).
Судьи: Белов, Наумов.
29 сентября. Братислава. "Словнафт-Арена".