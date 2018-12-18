"Сочи" обыграл "Салават Юлаев"

"Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" со счетом 5:2. Дубль оформил нападающий "леопардов" Эрик О`Делл.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" (Сочи) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Пайгин - 1 (бол., Росен), 12:34 - 1:0. О`Делл - 11 (бол., Росен), 30:14 - 2:0. О`Делл - 12 (мен., Бочаров), 34:39 - 3:0. Бурдасов - 15 (бол., Бурмистров, Хартикайнен), 40:55 - 3:1. Алтыбармакян - 1 (Томилин), 49:10 - 4:1. Умарк - 4 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 52:27 - 4:2. Росен - 10 (п.в., Бочаров, О`Делл), 59:20 - 5:2.
Вратари: Шикин - Метсола (58:02 - 59:20).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 27 (11+12+4) - 39 (12+15+12).
Судьи: Гашилов, Щенев.
18 декабря. Сочи. ДС "Большой".
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