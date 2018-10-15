"Сочи" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Дублем в составе победителей отметился нападающий Эрик О'Делл.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сочи" (Сочи) - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: О`Делл - 5 (бол., Росен), 6:56 - 0:1. О`Делл - 6 (бол., Капустин, Росен), 16:17 - 0:2. Падакин - 2 (Куликов, Нестрашил), 17:01 - 1:2. Полашек - 2 (Аркалов), 25:08 - 2:2. Шмелев - 1 (Бочаров, Коллинс), 35:24 - 2:3. Полунин - 2 (п.в.), 58:26 - 2:4.
Вратари: Ежов (57:34 - 58:26) - Барулин.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 31 (12+9+10) - 31 (10+11+10).
Судьи: Букин, Рогачев.
15 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена". 4317 зрителей.