"Сочи" обыграл минское "Динамо" и сравнялся по очкам с "Локомотивом"

"Сочи" обыграл "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Это позволило команде сравняться по очкам с московским "Динамо" и "Локомотивом".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Сочи" - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Уэллман - 5 (Лапенков, Мамкин), 23:55 - 0:1. Ларичев - 2 (О`Делл, Падакин), 25:30 - 0:2. Скилле - 3 (бол., Хауден, Граньяни), 28:06 - 1:2. Йокипакка - 1 (мен., п.в., Коллинс), 58:53 - 1:3.

Вратари: Энрот (58:01 - 58:53, 59:07 - 59:37) - Барулин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (11+9+11) - 20 (2+9+9).

Судьи: Ержабек, Франо.