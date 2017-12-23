"Сочи" не планирует усиливать состав

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов отметил важность победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, "южане" в этой встрече проявили характер.

– Откровенно слабый старт. Конечно, начали не так, как планировали, – сказал Зубов. – Знали, что соперник будет мотивирован. Во втором периоде немного начали добавлять. И за счет удалений в какой-то степени переломили ход игры. Хочется поздравить ребят. Они проявили характер. Это очень важные для нас два очка. Отличное начало нашей выездной серии.

– Планирует ли ваша команда усиливаться перед дедлайном?

– Пока таких планов нет.

– Вас устраивает состав?

– На данный момент, да. (Анна ЛЕВЧЕНКО)