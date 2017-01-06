"Сочи" на выезде обыграл "Барыс"

"Барыс" на своем льду проиграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 0:4. Клуб из Астаны прервал свою серию из трех побед подряд. "Сочи" одержал вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Сочи" (Сочи) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Захарчук – 12, 18:25 – 0:1. Пепеляев – 2 (Костицын, Игнатушкин), 32:41 – 0:2. Костицын – 12 (бол., Крикунов, Пепеляев), 46:36 – 0:3. Александров – 3 (мен., п.в.), 55:48 – 0:4.

Вратари: Карлссон (55:35 – 55:48) – Барулин (32:16 – 32:41).

Штраф: 16 – 10.

Броски: 32 (5+11+16) – 24 (9+8+7).

Судьи: Белов, Сергеев.

6 января. Астана. "Барыс-Арена".