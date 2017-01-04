"Сочи" крупно обыграл "Автомобилист"

"Сочи" разгромил "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О'Делл и Егор Морозов. В составе хозяев льда единственный гол на свой счет записал Станислав Чистов.

Этой победой "Сочи" прервал двухматчевую серию поражений и располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" идет на 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сочи" (Сочи) – 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Пепеляев – 1 (бол., Петерссон, Костицын), 4:26 – 0:1. Максвелл – 7, 5:31 – 0:2. Костицын – 11 (Крикунов), 21:50 – 0:3. О`Делл – 6, 23:15 – 0:4. Морозов – 6 (Левицкий), 39:28 – 0:5. Чистов – 7 (Моня), 52:52 – 1:5.

Вратари: Лисутин (Сохатский, 23:15) – Барулин.

Штраф: 22 – 10.

Броски: 16 (4+8+4) – 40 (16+11+13).

Судьи: Раводин, Щенев.