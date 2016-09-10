"Сочи" и "Адмирал" на двоих забросили 11 шайб

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" – 6:5. Решающую шайбу забросил нападающий Игорь Левицкий. Сочинский клуб одержал вторую победу подряд, в двух играх в сумме забросив 13 шайб. Для "Адмирала" это поражение стало пятым в семи играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Адмирал" (Владивосток) – 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

Голы: Петерссон - 5 (бол., Фантенберг), 4:41 - 1:0. Левицкий - 1 (Мамашев, Педан), 7:40 - 2:0. Ткачев - 5 (бол., Саболич, Блум), 18:19 - 2:1. Лугин - 2 (Горшков), 21:05 - 2:2. Крикунов - 4 (Педан, Костицын), 22:40 - 3:2. Ткачев - 6 (Саболич), 30:01 - 3:3. Петерссон - 6 (бол., Горохов, Крикунов), 34:21 - 4:3. Захарчук - 2 (бол., О`Делл, Скачков), 35:05 - 5:3. Левицкий - 2 (Петерссон, Мамашев), 43:20 - 6:3. Мнацян - 1 (Гавриленко, Саболич), 43:52 - 6:4. Барбашев - 1 (бол., Горшков), 45:02 - 6:5.

Вратари: Барулин - Серебряков (Налимов, 53:20, 58:46).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 36 (13+13+10) - 31 (6+10+15).

Судьи: Белов, Фатеев.

10 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".