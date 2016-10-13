"Сочи" дома победил "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду обыграл "Сибирь" – 6:2. Хозяева одержали уже вторую победу подряд после серии из трех выездных поражений. Для новосибирцев поражение стало пятым в последних семи встречах. "Сочи" занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Сибирь" идет пятой на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Сибирь" (Новосибирская область) – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: О`Делл – 3 (Падакин, Кузнецов), 8:39 – 1:0. Кузнецов – 1 (Крикунов, Костицын), 12:55 – 2:0. Скабелка – 3 (Санников), 22:53 – 2:1. Падакин – 3, 27:24 – 3:1. Левицкий – 3 (Захарчук), 39:14 – 4:1. Захарчук – 6 (бол., Точицкий, Мамашев), 50:21 – 5:1. Мамашев – 1, 54:38 – 6:1. Сергиенко – 1 (бол., Глухов), 56:33 – 6:2.

Вратари: Барулин – Салак (Красиков, 29:58, Салак, 30:12, Красиков, 40:00).

Штраф: 10 – 24.

Броски: 33 (11+11+11) – 22 (4+9+9).

Судьи: Ержабек, Соин.

13 октября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".