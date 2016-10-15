"Сочи" дома победил "Авангард"

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Авангард" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Костицын. Для "Сочи" эта победа стала третьей кряду, омичи потерпели второе поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" (Сочи) – "Авангард" (Омск) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Левицкий – 4 (Захарчук), 26:50 – 1:0. Костицын – 6 (Крикунов, Игнатушкин), 53:50 – 2:0. Лемтюгов – 4 (Мартынов, Соботка), 59:44 – 2:1.
Вратари: Барулин – Фурх (58:01 – 58:15, 58:55 – 59:44, 59:55).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 31 (18+12+1) – 32 (7+12+13).
Судьи: Бутурлин, Франо.
15 октября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".