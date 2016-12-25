Соботка присоединится к "Авангарду" в ближайшее время, Анелев восстановится к январю

Врач "Авангарда" Дмитрий Батушенко в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команда в ближайшее время может рассчитывать на возвращение нападающего Владимира Соботки. Форвард не смог доиграть домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (0:1).

Во втором периоде 29-летний чех попал под силовой прием Мэтта Эллисона, который был удален до конца встречи за "атаку в область головы и шеи".

- Можно ли сказать, что травмы Соботки и Пьянова получены в результате внешнего воздействия?

- Да, механизм травм связан с полученными ударами.

- Каковы сроки восстановления хоккеистов?

- Мы можем говорить только о приблизительных сроках. Думаю, Пьянова мы увидим на льду до старта плей-офф, восстановление Соботки - дело ближайших дней. Анелев вернется в строй в январе, Дервук был прооперирован и сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.

- Илья Зубов возвращается к игре?

- Да, через один-два матча он будет готов помочь команде.