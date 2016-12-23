17:31 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Соботка не смог доиграть встречу после удара в голову, Канарейкин удален за физический контакт с судьей

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Нападающий "Авангарда" Владимир Соботка не смог доиграть домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо". Во втором периоде 29-летний чех попал под силовой прием Мэтта Эллисона, который был удален до конца встречи за "атаку в область головы и шеи". Несколькими минутами позднее за "оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд" до конца матча был удален главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин. Как сообщает твиттер омской команды, Канарейкин удален за физический контакт с судьей. 

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