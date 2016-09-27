Соботка доиграет сезон-2016/17 в "Авангарде"

Нападающий сборной Чехии Владимир Соботка проведет текущий сезон в "Авангарде" и не вернется в НХЛ. Об этом сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев. Ранее появилась информация о возможном возвращении Соботки в "Сент-Луис". Соботка 15 сентября заявил, что переговоры с "Авангардом" по вопросу его возвращения в НХЛ продолжаются уже пять месяцев. Соботка провел в составе сборной Чехии три матча на Кубке мира, набрав в них одно очко.

- Определенность по Соботке всегда была. Соботка был игроком "Авангарда", он им и остался. Этот сезон игрок проведет в составе "Авангарда". На этом точка, - цитирует "Р-Спорт" Шалаева.