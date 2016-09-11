14:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

СМИ: Войнов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

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Защитник СКА Вячеслав Войнов попал в ДТП в Санкт-Петербурге, утверждает Life 78. Инцидент произошел на Крестовском острове. В автомобиле хоккеист находился со своей женой. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, Войнов, ранее включенный в заявку сборной России на Кубок мира, не сможет принять участие в турнире. После дела о домашнем насилии НХЛ наложила запрет на включение двукратного обладателя Кубка Стэнли в состав его национальной команды.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/life78/902048/zashchitnik_ska_viachieslav_voinov_popal_v_dtp_v_pietierburghie

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