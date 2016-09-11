СМИ: Войнов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Защитник СКА Вячеслав Войнов попал в ДТП в Санкт-Петербурге, утверждает Life 78. Инцидент произошел на Крестовском острове. В автомобиле хоккеист находился со своей женой. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, Войнов, ранее включенный в заявку сборной России на Кубок мира, не сможет принять участие в турнире. После дела о домашнем насилии НХЛ наложила запрет на включение двукратного обладателя Кубка Стэнли в состав его национальной команды.