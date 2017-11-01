23:49 1 ноября | Хоккей — КХЛ

СМИ: "Витязь" намерен разорвать контракт с Бирюковым


"Витязь" собирается разорвать контракт с вратарем Михаилом Бирюковым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Соглашение голкипера с подмосковным клубом, заключенное в мае этого года, рассчитано на 2 года.

Отметим, что генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий не подтвердил эти сообщения.

Бирюков, в составе сборной России дважды выигравший чемпионат мира, в этом сезоне принял участие в 15 матчах, пропуская в среднем 2,63 шайбы при проценте отраженных бросков 92,1.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171101/1128089390.html

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Материалы других СМИ
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