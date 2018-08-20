СМИ: Виталий Вишневский завершил карьеру

Бывший защитник "Анахайма", "Нью-Джерси", "Атланты", "Нэшвилла", "Локомотива", СКА и "Северстали" Виталий Вишневский завершил игровую карьеру, сообщает "БИЗНЕС Online". По данным издания, он принял решение стать детским тренером в Северной Америке.

Вишневский участвовал в финале Кубка Стэнли в 2003 году в составе "Анахайма". Всего в НХЛ он провёл 592 матча, в которых набрал 73 (16+57) очка. Вместе со сборной России в 2009 году он выиграл чемпионат мира.

Минувший сезон 38-летний защитник провёл в "Северстали", а до этого два года не играл в хоккей на профессиональном уровне.