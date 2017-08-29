СМИ: у 17-летнего игрока "Ак Барса" обнаружен гепатит

Нападающий "Ак Барса" Александр Хованов пропустит ближайшие полгода из-за болезни, утверждает журналист Джейми Тозер в своем Твиттере. У игрока обнаружен гепатит A. 17-летний форвард летом был выбран на импорт-драфте Юниорской лиги Канады клубом "Монктон Уайлдкэтс", после чего подписал трехлетний контракт с казанской командой.

В сезоне-2016/17 Хованов провел за фарм-клуб "Ак Барса" "Ирбис" 29 матчей, набрав 22 (8+14) очка в регулярном чемпионате МХЛ. Также на его счету 2 (1+1) очка в 8 матчах плей-офф МХЛ.