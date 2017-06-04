СМИ: "Сент-Луис", "Торонто", "Сан-Хосе" и "Рейнджерс" претендуют на Ковальчука

Колумнист New York Post Ларри Брукс сообщил, что порядка шести клубов заинтересованы в услугах бывшего нападающего СКА Ильи Ковальчука. Напомним, что на форварда также претендует СКА – питерский клуб намерен провести с ним переговоры по новому контракту.

– "Сент-Луис", "Торонто" и "Сан-Хосе" – клубы, которые заинтересованы в Ковальчуке. Всего их больше шести. Естественно, "Рейнджерс" также в их числе. Однако есть препятствия, которые могут помешать этому переходу, – отметил Брукс.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Нью-Джерси". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Дэвилз". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина.

Ранее генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что Илья Ковальчук намерен изучить варианты возвращения в НХЛ. По его словам, в этом вопросе все зависит от самого игрока.