СМИ: "Салават Юлаев" может подписать Нюландера?

Шведский форвард Вильям Нюландер может перейти в "Салават Юлаев", сообщает Sportsnet. Пока хоккеист не может договориться о новом контракте с "Торонто".

Источник сообщает, что российский клуб проявляет серьезный интерес к игроку. Единственная проблема в том, что он не сможет рассчитывать на возвращение в НХЛ в нынешнем сезоне, если отправится в КХЛ. На данный момент он является ограниченно свбодным агентом.

В прошедшем сезоне 22-летний швед провел 82 матча за "Торонто" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 61 (20+41) очко. В плей-офф в 7 матчах он набрал 4 (1+3) очко.

Все о КХЛ - здесь.