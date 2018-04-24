СМИ: "Металлург" подписал нападающего "Эдмонтона"

Нападающий "Эдмонтона" Ииро Пакаринен подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", утверждает Iltalehti. 26-летний финн в течение четырех сезонов выступал в НХЛ.
В сезоне-2017/18 в 39 матчах регулярного чемпионата Пакаринен набрал 3 (1+2) очка.
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Benpb_bl
Подписал контракт, а не человека. СЭ, заколебали вы коверкать язык.
03:31
gibson
Черт, думал речь о Макдэвиде или Драйзателе...
02:39
Genocide
так громко сказано)) нападающего эдмонтона))) надо правду писать! зачем народ в заблуждение вводить?? например так:металлург подписал чувака, который завязывал шнурки игрокам эдмонтона. или который чай готовил игрокам эдмонтона.
01:38