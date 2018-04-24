СМИ: "Металлург" подписал нападающего "Эдмонтона"

Нападающий "Эдмонтона"​ Ииро Пакаринен подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", утверждает Iltalehti. 26-летний финн в течение четырех сезонов выступал в НХЛ.

В сезоне-2017/18 в 39 матчах регулярного чемпионата Пакаринен набрал 3 (1+2) очка.