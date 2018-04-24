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СМИ: "Металлург" подписал нападающего "Эдмонтона"

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Нападающий "Эдмонтона"Ииро Пакаринен подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", утверждает Iltalehti. 26-летний финн в течение четырех сезонов выступал в НХЛ.

В сезоне-2017/18 в 39 матчах регулярного чемпионата Пакаринен набрал 3 (1+2) очка.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Benpb_bl

Подписал контракт, а не человека. СЭ, заколебали вы коверкать язык.

03:31

gibson

Черт, думал речь о Макдэвиде или Драйзателе...

02:39

Genocide

так громко сказано)) нападающего эдмонтона))) надо правду писать! зачем народ в заблуждение вводить?? например так:металлург подписал чувака, который завязывал шнурки игрокам эдмонтона. или который чай готовил игрокам эдмонтона.

01:38

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