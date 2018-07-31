СМИ: "Локо" выкупил контракт Тальбо. Игрок интересен "Авангарду"

"Локомотив" выкупил контракт нападающего Максима Тальбо, сообщает Le Journal de Montreal. По информации издания, за несколько дней до отъезда в Россию хоккеисту сообщили о расставании.

Новым клубом канадца может стать "Авангард", отмечается, что игрок уже связался с главным тренером клуба Бобом Хартли.

34-летний хоккеист провел в КХЛ два последних года. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 19 (8+11) очков в 43 встречах. Ранее в НХЛ он играл за "Питтсбург", "Филадельфию", "Колорадо" и "Бостон".