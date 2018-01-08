СМИ: "Куньлунь" продлил контракт с Хелльбергом

Вратарь "Куньлуня" Магнус Хелльберг сказал, что намерен продолжить заниматься развитием хоккея в Китае. По информации Hockey Sverige, новый контракт между клубом КХЛ и 26-летним шведским голкипером рассчитан до конца сезона-2018/19.

- Жду продолжения моей карьеры В Китае, - сказал Хелльберг. - Хочу и дальше заниматься развитием хоккея в этой стране.

В этом сезоне вратарь принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 17 побед. В среднем он пропускает за игру 2,26 шайбы, отражая 92,8 процента бросков по своим воротам.