СМИ: Игорь Мусатов устроил пьяный дебош в ресторане

Нападающий "Слована" Игорь Мусатов устроил дебош в одном из ресторанов в центре Москвы, утверждает "Рен-ТВ". Инцидент произошел в заведении на Таганской улице 29 октября. Персонал ресторана пожаловался на посетителя с оружием, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

В текущем сезоне 30-летний хоккеист провел 29 матчей в КХЛ и набрал 8 (6+2) очков.