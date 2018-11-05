СМИ: Андрей Миронов разорвал помолвку с моделью и начал встречаться с певицей Седоковой

Анна Седокова вчера разместила такое фото в Инстаграме и подписала его: "Любимый сфоткал пока спала". Геотег - Дубаи. У "Динамо" сегодня - дерби со "Спартаком". Андрей Миронов в середине октября вернулся в игру после перелома пальца, который получил в конце августа в игре с красно-белыми на Кубке мэра Москвы.

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов начал встречаться с известной украинской певицей, бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра" Анной Седоковой, утверждает starhit.ru​.

При этом еще месяц назад хоккеист находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой, отмечает источник.

Как пишет издание, пара поставила точку в отношениях из-за излишнего внимания к девушкам со стороны Миронова. 35-летняя Седокова же в жизни спортсмена появилась практически сразу после расставания.

Сам 24-летний Миронов не комментирует роман с певицей.