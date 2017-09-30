СМИ: "Ак Барс" поменяет стратегию развития клуба

"Ак Барс" приступил к разработке новой стратегии развития клуба, сообщает "Бизнес Online". Главным инициатором подготовки документов стал президент клуба Наиль Маганов.

Отмечается, что недавно Маганов, представители федерации хоккея Татарстана, компании "Татнефть" и главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов приняли участие в установочной стратегической сессии.

Предпосылками к созданию новой стратегии стали семь лет без побед в чемпионате России и новая стратегия КХЛ. Напомним, что казанский клуб является двукратным обладателем Кубка Гарарина. "Ак Барс" выигрывал трофей в первые два года существования КХЛ – в 2009 и 2010 годах.