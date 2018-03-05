Слуцкий посетил матч ЦСКА - "Спартак"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий вместе с генеральным директором футбольного клуба Романом Бабаевым присутствует на втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Спартаком", сообщает "Р-Спорт". Также игру посетил полузащитник "Спартака" и национальной команды Александр Самедов.

В эти минуты идет второй период матча. Армейцы ведут со счетом 1:0. Автором шайбы стал Максим Шалунов.

Напомним, в первом матче серии ЦСКА одержал разгромную победу над "Спартаком" (6:0). Последующие игры серии состоятся 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).