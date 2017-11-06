Словенский форвард "Торпедо" поймет КХЛ, если лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018

Словенский нападающий "Торпедо" Ян Муршак заявил, что с пониманием отнесется к решению КХЛ ответить на возможные санкции МОК в отношении сборной России. В субботу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова принять соответствующие меры в случае санкций со стороны МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

– Я отношусь к заявлению КХЛ спокойно и с пониманием, – приводит "Р-Спорт" слова Муршака. – Клуб – это моя работа, весь сезон мне платят здесь деньги. Олимпиада – это мечта для любого хоккеиста, а особенно для тех, кто никогда там не играл. Я был на Играх в Сочи и знаю, что это такое. Надеюсь, что сборная России все-таки сыграет на Олимпиаде под своим флагом, и Игры пройдут успешно с участием всех хоккеистов из КХЛ. Но я в этой ситуации могу только наблюдать. От моего мнения ничего не зависит.

По данным "СЭ", КХЛ рассматривает вариант реакции на тот случай, если российская сборная не будет допущена до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или нашей команде предложат выступить под нейтральным флагом. Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Таким образом, Континентальная лига запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие.