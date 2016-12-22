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"Слован" заключил контракт с новым спонсором

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"Слован" объявил о подписании контракта с новым спонсором. Им стала немецкая фирма WINGAS из города Кассель. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью пролонгации. Благодаря подписанному соглашению в начале текущей недели были погашены все задолженности перед игроками основной команды клуба. На настоящий момент у клуба нет долгов ни перед одним действующим или бывшим игроком основной команды.

Совместное заявление клуба и компании о партнерстве будет сделано в начале января. В ближайших домашних матчах логотип немецкой компании появится на площадке арены в Братиславе, на бортах, защитных стеклах, билетах и программках.

Дополнительная информация

http://www.hcslovan.sk/ru/spravy/slovan-poluchil-novogo-glavnogo-sponsora/

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