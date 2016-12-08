"Слован" в гостях обыграл "Йокерит"

"Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Йокерит" со счетом 3:1. Бубль оформил Жига Еглич.

"Слован" прервал серию из пяти поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Слован" (Братислава) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Еглич – 7 (Кундратек), 17:02 – 0:1. Еглич – 8 (Чипчура, Лушняк), 26:34 – 0:2. Йоэнсуу – 10 (Гюмер, Ниеми), 28:18 – 1:2. Лушняк – 3 (Чипчура), 39:46 – 1:3.

Вратари: Запольски (58:21) – Погге.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 28 (4+10+14) – 29 (13+11+5).

Судьи: Сидоренко, Соин.

8 декабря. Хельсинки. Hartwall Arena.