"Слован" в гостях обыграл "Торпедо"

"Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Торпедо" со счетом 4:1.

Братиславский клуб прервал свою серию из трех поражений. У нижегородцев прервалась серия из трех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Слован" (Братислава) - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Еглич - 6 (бол., Новак, Тэйфф), 22:25 - 0:1. Воробьев - 2 (Фролов, Семин), 41:46 - 1:1. Мусатов - 1, 49:39 - 1:2. Пластино - 4 (Чипчура), 58:18 - 1:3. Смоленяк - 2 (п.в., Мусатов, Копецки), 58:49 - 1:4.

Вратари: Проскуряков (58:31 - 58:49) - Погге.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 36 (11+15+10) - 32 (8+12+12).

Судьи: Белов, Гофман.

24 ноября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".