"Слован" в гостях обыграл "Автомобилист"

"Слован" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Автомобилист" - 3:1. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Жига Еглич.

Для клуба из Екатеринбурга это поражение стало третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Слован" (Братислава) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Чичу - 7 (Тэйфф, Смоленяк), 11:46 - 0:1. Коукал - 7 (бол.), 15:43 - 1:1. Еглич - 3 (бол., Шварни), 27:23 - 1:2. Еглич - 4 (бол., Недорост), 38:56 - 1:3. Еглич - 5 (п.в.), 59:39 - 1:4.

Вратари: Устинский (59:16 - 59:39) - Погге.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 26 (13+8+5) - 32 (17+9+6).

Судьи: Васильев, Гофман.

8 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".