"Слован" уступил "Витязю", потерпев пятое поражение подряд

"Слован" проиграл "Витязю" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:3. Дублем в составе клуба из Московской области отметился форвард Александр Семин.

"Слован" занимает последнее место в Западной конференции, имея в активе 27 очков. "Витязь" с 50 баллами располагается на 7-й строчке.

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"Слован" (Братислава) - "Витязь" (Подольск) - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Семин - 17, 1:00 - 0:1. Семин - 18 (Аалтонен, Ржепик), 6:44 - 0:2. Шинкевич - 1 (Швец-Роговой, Кокарев), 13:27 - 0:3. Чипчура - 4 (Рау, Серсен), 30:07 - 1:3.

Вратари: Штепанек (Чильяк, 6:44, 57:46) - Ортио.

Штраф: 12 - 2.

Броски: 35 (12+12+11) - 23 (6+11+6).

Судьи: Раводин, Соин.

11 января. Братислава. "Словнафт-Арена".

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