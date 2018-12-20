"Слован" уступил минскому "Динамо", потерпев 12-е поражение подряд

"Слован" уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. Клуб из Братиславы потерпел 12-е поражение подряд.

"Слован" занимает последнее место на Западе, имея в активе 23 очка. "Динамо" с 26 баллами располагается на 10-й строчке.

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"Динамо" (Минск) - "Слован" (Братислава) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Рау - 6 (бол., Тэйфф, Ржепик), 7:53 - 0:1. Лисовец - 4 (Блум, Ковыршин), 46:10 - 1:1. Пулккинен - 9 (Хауден, Уиркош), 52:34 - 2:1.

Вратари: Энрот - Штепанек (57:51).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (7+15+8) - 27 (8+8+11).

Судьи: Васильев, Кочетов.

20 декабря. Минск. "Минск-Арена".

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