"Слован" уступил "Металлургу", потерпев 13-е поражение подряд

"Слован" уступил "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:4. Клуб из Братиславы потерпел 13-е поражение подряд.

"Слован" занимает последнее место на Западе, имея в активе 23 очка. "Металлург" с 60 баллами располагается на 4-й строчке на Востоке.

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"Слован" (Братислава) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Расмуссен - 10 (бол., Антипин, Кулемин), 6:42 - 0:1. Любимов - 9 (Булирж, Чибисов), 19:10 - 0:2. Мезарош - 2 (Сукель), 36:22 - 1:2. Тимкин - 3 (Д. Платонов, Дронов), 39:42 - 1:3. Д. Платонов - 1 (Неколенко, Чибисов), 41:47 - 1:4.

Вратари: Штепанек - Кошечкин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (4+10+16) - 36 (15+13+8).

Судьи: Фатеев, Франо.

23 декабря. Братислава. "Словнафт-Арена".

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