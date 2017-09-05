"Слован" уступил "Авангарду"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" одержал победу над "Слованом" – 4:1. "Ястребы" прервали безвыигрышную серию, которая составляла две встречи. Для братиславцев же это поражение стало вторым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Михеев – 1 (Кошелев, Меньшиков), 4:54 – 0:1. Семенов – 2 (Петерссон), 12:14 – 0:2. Вьеденски – 3 (Бухтеле, Эберт), 15:10 – 1:2. Галимов – 1 (Файзуллин), 45:31 – 1:3. Жукенов – 1 (Мартынов, Минеев), 50:35 – 1:4.

Вратари: Мазанец (Штепанек, 50:35, Мазанец, 50:54) – Фурх.

Штраф: 29 – 12.

Броски: 30 (7+11+12) – 39 (14+11+14).

Судьи: Беляев, Васильев.

5 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).