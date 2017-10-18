"Слован" терпит четвертое поражение подряд, проиграв "Ладе"

"Лада" дома переиграла "Слован" со счетом 5-1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе тольяттинцев дубль оформил Шейн Харпер, по разу отличились Игорь Скороходов, Денис Зернов и Кирилл Капустин.

Отметим, что для словаков это поражение стало четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Слован" (Братислава) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Харпер - 1 (бол., Геноуэй), 3:23 - 1:0. Харпер - 2 (Капустин, Геноуэй), 11:03 - 2:0. Скороходов - 3 (Зернов, Белоусов), 28:39 - 3:0. Ржепик - 6 (Бойчак, Шварни), 46:43 - 3:1. Зернов - 5 (Белоусов), 49:11 - 4:1. Капустин - 4 (Костромитин, Гуркин), 52:49 - 5:1.

Вратари: Лазушин - Мазанец.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 33 (10+10+13) - 38 (14+12+12).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

18 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена". 5142 зрителя.

Турнирная таблица – здесь